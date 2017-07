Na Bottas ook Ricciardo vijf plekken terug

Daniel Ricciardo moet zondag tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittannië vijf startplaatsen naar achteren. In de wagen van de Australische Formule 1-coureur van Red Bull is een nieuwe versnellingsbak geplaatst. De regels schrijven voor dat coureurs zes races achter elkaar met dezelfde versnellingsbak moeten rijden, maar het exemplaar van Ricciardo moest eerder worden vervangen.

Vrijdag werd al duidelijk dat ook Valtteri Bottas van Mercedes om dezelfde reden vijf plekken op de startgrid terug moet. Vorige week overkwam zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton hetzelfde bij de Grote Prijs van Oostenrijk. Bottas won in Oostenrijk, en Ricciardo eindigde als derde. De ploeggenoot van Max Verstappen eindigde de laatste vijf races steeds op het podium en is in de WK-stand de nummer vier.