Smolders wint ook in Chantilly

Springruiter Harrie Smolders heeft zaterdag zijn leidende positie in de Global Champions Tour verstevigd. Hij won op de rug van Emerald N.O.P. de Grote Prijs van Chantilly.

Smolders bleef foutloos in Frankrijk en was in de barrage sneller dan zijn drie overgebleven concurrenten. De Brit Scott Brash eindigde als tweede, vlak voor de Fransman Philippe Rozier. De Colombiaan Carlos Enrique Lopez Lizarazo moest genoegen nemen met een vierde plaats.

Smolders heeft nu 247 punten verzameld in de Global Champions Tour. De Italiaan Alberto Zorzi volgt met 190 punten. Maikel van der Vleuten staat derde met 185 punten.