Tour over heuvelachtig terrein naar Rodez

De Tour de France trekt zaterdag over heuvelachtig terrein van Blagnac naar Rodez. De 177 overgebleven wielrenners begonnen om 13.20 uur aan de veertiende etappe, die over 181 kilometer gaat. Het peloton heeft weliswaar de Pyreneeën achter zich gelaten, maar wacht wel opnieuw heel wat klimmetjes.

Zeker de finale is bijzonder lastig, met twee bergjes van de derde categorie. De laatste honderden meters in finishplaats Rodez lopen ook omhoog. De rit lijkt op het lijf geschreven van explosieve renners als Michael Matthews, John Degenkolb, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. Laatstgenoemde Belg boekte twee jaar geleden in Rodez zijn eerste grote overwinning, door Peter Sagan in een sprintje heuvel op te verslaan. Het bleek voor Van Avermaet het begin van een bijzonder succesvolle periode met grote successen.

De Italiaan Fabio Aru rijdt voor de tweede dag op rij in het geel, de groene trui zit stevig om de schouders van Marcel Kittel, Warren Barguil draagt de bolletjestrui en het wit is voor Simon Yates.