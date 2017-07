Trots bij Sunweb om ‘collectieve’ zege

Voor de tweede dag op rij konden de champagneflessen worden ontkurkt bij Team Sunweb. Een dag na de winst van Warren Barguil in de Pyreneeën, maakte Michael Matthews op het steile klimmetje naar Rodez de uitgestippelde tactiek af. ,,Dit is ook een overwinning van de ploeg, want iedereen heeft hieraan bijgedragen”, zei ploegleider Aike Visbeek. ,,Als je bijvoorbeeld ziet hoe Barguil zijn longen uit zijn lijf fietst voor hem, dat is ongelooflijk en tekent de spirit in dit team.”

De aankomst was op het lijf geschreven van de explosieve sprinter Matthews. ,,Hij wist dat dit een van de twee dagen was in deze Tour, samen met de rit naar Longwy, waar hij moest scoren. Hij was vanmorgen stiller dan normaal, een signaal dat hij erg gefocust was”, zei Visbeek. ,,Voor de etappe hebben we lang de video van de etappefinish in 2015 bekeken en geanalyseerd. Op basis daarvan bepaalden we welke mannen het tot in de finale zouden halen en zo Michael konden ‘brengen’.”

Arthur van Dongen, een andere ploegleider van Sunweb, roemde het werk van zijn manschappen. ,,Deze twee dagen toonden aan hoe sterk de ploeg is en de mannen die het karwei moeten afmaken. Daar kunnen we trots op zijn.”