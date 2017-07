Verstappen achtste in laatste vrije training

Max Verstappen heeft zaterdag bij de laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië de achtste tijd gereden. De Nederlander kwam in zijn Red Bull tot een snelste ronde van 1.29,904. Verstappen zette vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen de derde en vijfde tijd neer.

De Brit Lewis Hamilton was zaterdag het rapst, en noteerde met zijn Mercedes met 1.28,063 een baanrecord op het circuit van Silverstone. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) klokte de tweede tijd, voor de Fin Valtteri Bottas (Mercedes). Dat zijn ook de nummers één tot en met drie van de WK-stand. Vettel heeft twintig punten voorsprong op Hamilton.

Later op zaterdag is de kwalificatierace. Bottas en Daniel Ricciardo, ploeggenoot van Verstappen, moeten zondag vijf startplaatsen naar achteren. In de auto’s van de Formule 1-coureurs is een nieuwe versnellingsbak geplaatst. De regels schrijven voor dat coureurs zes races achter elkaar met dezelfde versnellingsbak moeten rijden, maar de exemplaren van Bottas en Ricciardo moesten eerder worden vervangen.