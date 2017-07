Verstappen start vanaf vierde plaats

Max Verstappen begint zondag vanaf de vierde positie aan de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De coureur van Red Bull zette zaterdag tijdens de kwalificatie op het circuit van Silverstone met 1.28,130 de vijfde tijd neer, maar schuift een plekje op naar voren omdat Valtteri Bottas (vierde in 1.27,376) vijf plekken naar achteren moet. De Fin liet eerder dan is toegestaan de versnellingsbak in zijn Mercedes vervangen en dat kwam hem op een gridstraf te staan. Bottas start zondag vanaf de negende positie.

Lewis Hamilton veroverde voor eigen publiek poleposition. De Brit was in zijn Mercedes met afstand de snelste in de kwalificatie in 1.26,600. ,,Een ongelooflijk goede ronde”, jubelde Hamilton. ,,Ik probeer altijd het beste voor het laatste te bewaren.” De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 evenaarde het record van landgenoot Jim Clark door voor de vijfde keer pole te pakken in de GP van Groot-Brittannië. Hij bracht zijn totaal op 67, nog eentje minder dan recordhouder Michael Schumacher.

Hamilton, die al voor de zesde keer dit seizoen de beste was in de kwalificatie, heeft zondag Kimi Räikkönen naast zich staan op de voorste startrij. De Fin gaf in zijn Ferrari wel ruim een halve seconde toe op de Brit (1.27,147). WK-leider Sebastian Vettel zette zijn Ferrari op de derde startplek neer (1.27,356). Verstappen was weliswaar aanzienlijk langzamer dan de bolides van Mercedes en Ferrari, maar mag wel als vierde starten.

,,Het is niet echt om over naar huis te schrijven”, zei Verstappen bij Ziggo Sport. ,,We zijn te langzaam om Mercedes en Ferrari bij te houden. Achter mij zit een gat van zeven tienden, dus het wordt saai morgen denk ik. Hopelijk houdt de motor het, dan toer ik ‘m wel naar huis.” Verstappen viel in de laatste drie races steeds uit vanwege technische problemen.

Op Silverstone werd deze keer niet Verstappen, maar zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo getroffen door pech. Ricciardo viel al tijdens het eerste deel van de kwalificatie stil met een motorprobleem. De Australiër, die in de afgelopen vijf races steeds het podium haalde, moet daarom van de laatste startrij vertrekken.