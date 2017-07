Visser snelt naar EK-goud op 100 meter horden

Nadine Visser heeft zaterdag op de EK atletiek onder 23 jaar in de Poolse stad Bydgoszcz goud veroverd op de 100 meter horden. De atlete, die vooral sterk is in de zevenkamp, was in een tijd van 12,92 seconden sneller dan de Wit-Russische Elvira Herman (12,95) en de Hongaarse Luca Kozák (13,06).

Na twee bronzen medailles op eerdere jeugdtoernooien mag de in Hoorn geboren Visser nu een gouden medaille in haar prijzenkast hangen. In 2014 veroverde de 22-jarige op de WK voor junioren brons op de 100 meter horden. Een jaar later pakte ze dezelfde plak op hetzelfde onderdeel op de EK onder 23.

Laura de Witte zorgde voor nog meer Nederlands succes door naar het brons te lopen op de 400 meter.