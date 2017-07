Weer zege volleybalsters in World Grand Prix

De Nederlandse volleybalsters hebben zaterdag in de World Grand Prix in Rusland in een spannende vijfsetter gewonnen van de Dominicaanse Republiek. Bij het tweede pouleweekend, in Kaliningrad, boog Oranje een 2-0 achterstand om in een zege op het Caribische land: 23-25 22-25 25-22 25-23 15-8.

Vorige week won Nederland in Apeldoorn ook al van de Dominicaanse Republiek. Deze keer toonde Oranje weerbaarheid door na een 18-9 achterstand in de derde set alsnog de wedstrijd winnend te besluiten.

Na vijf groepswedstrijden heeft Oranje nu vier overwinningen. Vrijdag wonnen de Nederlandse volleybalvrouwen van Belgiƫ. In het eerste pouleweekeinde vorige week in Apeldoorn wist Oranje twee van de drie wedstrijden te winnen.

Zondag speelt Oranje tegen het gastland. Een plaats in de top vijf na drie pouleweekenden levert een ticket op voor de Final Six begin augustus in China. Oranje sluit volgende weekeinde de groepsfase af in Braziliƫ.