Winnaar Matthews: perfecte dag

Michael Matthews kon zaterdag in Rodez zijn geluk niet op. De Australische sprinter van Sunweb schreef de veertiende etappe op zijn naam, door op het steile klimmetje naar de streep iedereen uit zijn wiel te rijden. ,,Dit was een perfecte dag”, jubelde Matthews.

De 26-jarige Australiër bezorgde zijn ploeg Sunweb het tweede succes op rij. Een dag eerder had Warren Barguil de tweede rit door de Pyreneeën al gewonnen. ,,Deze etappe ging zoals we hadden verwacht. Mijn teamgenoten hebben hard gewerkt om de vluchters terug te pakken. Hoewel we de hele dag op kop hebben gereden, zaten er in de finale nog steeds twee of drie jongens bij me”, zei Matthews.

Teambaas Iwan Spekenbrink zei dat Sunweb deze rit al voor de Tour had aangestipt. ,,Op zo’n aankomst behoort Matthews tot de sterksten ter wereld. Het was geen dag voor de sprinters en ook niet voor de klassementsmannen. We hebben Michael goed aan de voet van de klim afgezet. Daarna ging het puur om de benen, letterlijk de beste man wint op zo’n aankomst. Gelukkig was dat deze keer Michael.”