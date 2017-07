Zeilsters Zegers en Van Veen vierde op WK

De zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben op het WK in de 470-klasse net naast een medaille gegrepen. De Europees kampioenen eindigden voor de kust van Thessaloniki als vierde. Een medaille leek binnen handbereik, maar de afsluitende medalrace eindigde in een deceptie voor Zegers en Van Veen.

Het Nederlandse duo zakte zaterdag in de afsluitende race steeds verder naar achteren en eindigde op de tiende en laatste plaats. De wereldtitel ging naar de Poolse zeilsters Agnieszka Skrzypulec en Irmina Mrozek Gliszczynska, die op 42 punten uit kwamen. Het Britse koppel Hannah Mills/Eilidh McIntyre werd tweede met 48 punten, brons ging naar de Sloveensen Tina Mrak en Veronika Macarol (66). Zegers en Van Veen kwamen uit op 75 punten.

,,We hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt”, zei Van Veen. ,,We hebben wel weer veel geleerd deze week. Dat kunnen we zeker gebruiken in de toekomst.”