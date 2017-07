Alles wat je moet weten over het EK Vrouwenvoetbal: van speelschema tot kansen

Voetballiefhebbers opgelet: zondag barst het EK Vrouwenvoetbal los. Het is extra speciaal dat dit spektakel dit jaar in Nederland plaatsvindt. Voor de Oranje Leeuwinnen hangt er extra veel vanaf: naast dat ze willen winnen, hebben ze als doel om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten. Maar wat zijn hun kansen en wie zijn hun tegenstanders?

Er is nog weinig aandacht voor het vrouwenvoetbal, maar daar lijkt verandering in te komen. Het is namelijk de snelst groeiende sport in Nederland. De KNVB heeft inmiddels meer dan 150.000 vrouwelijke leden en dat aandeel blijft sneller groeien dan de organisatie als geheel. Alle drie de wedstrijden van het Nederlandse team in de groepsfase van dit zomertoernooi zijn al uitverkocht, wat een recordaantal toeschouwers voor de Oranje Leeuwinnen betekent. Met zestien deelnemers is deze editie het grootste EK voetbal voor vrouwen tot nu toe. Het EK begint zondag als Nederland het om 18.00 uur opneemt tegen Noorwegen. Bij de openingswedstrijd zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig.

Duitsland is titelhouder en dit jaar verwelkomen we de nieuwkomers Oostenrijk, België, Schotland en Zwitserland. Wat de kansen van onze ploeg zijn? Vera Pauw, oud-bondscoach in Nederland, laat aan MAX Vandaag weten dat Nederland de grote favoriet is: “Nederland heeft de sterkste ploeg met de beste aanval. Iedereen is fit en het thuisvoordeel geeft vleugels.”

“Ik wil dat we een voorbeeld kunnen gaan zijn”

De voetbalsters van het Nederlands elftal hopen dat ze gelijk heeft en ze hiermee het vrouwenvoetbal in ons land op de kaart kunnen zetten. “Als wij presteren dan zal het vrouwenvoetbal heel erg gaan groeien in Nederland en ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik wil dat wij hier ook echt beroemd worden en voorbeelden kunnen zijn”, vertelt aanvalster Shanice van de Sanden (24) in een video die Nike in samenwerking met documentairemaker Anna van ’t Hek maakte.

Op welke Nederlandse speelsters moeten we speciaal letten tijdens het EK? Om te beginnen: Vivianne Miedema (21). De sterke spits heeft deze zomer Bayern München voor Arsenal verruilt. Ze heeft maar liefst 41 goals in vier jaar tijd op haar naam gezet. Ter vergelijking: dat zijn er maar negen minder dan Robin van Persie (33). Een andere sterke speelster is Jackie Groenen (22). Jarenlang combineerde ze judo en voetbal, maar inmiddels richt ze zich voor de volle honderd procent op voetbal. Haar succesvolle carrière als judoka heeft haar ook veel gebracht voor het voetbal: “Wat ik als judoka geleerd heb, komt nu nog van pas. Ik ben klein, dus moet ik handiger zijn dan de rest. Ik weet hoe ik me staande kan houden en mijn lichaam zo kan gebruiken dat een tegenstander uit balans raakt”, zegt ze tegen NU.nl.

Ook zijn er hoge verwachtingen van Lieke Martens. De 24-jarige speelster heeft onlangs een contract getekend bij FC Barcelona en haar speelstijl wordt vergeleken met Arjen Robben. Ze scoorde in 2015 op het WK in Canada en is daarmee de eerste Nederlandse vrouw die op een WK een doelpunt maakte. Tot slot is ook Mandy van den Berg (26), speelster van het Engelse Reading FC, een van de bepalende gezichten van de Nederlandse ploeg. Ze is centraal achterin de leidinggevende verdedigster. Daarnaast is ze aanvoerster van de Oranje Leeuwinnen.

Spelschema

Naast tegen Noorwegen speelt het Nederlands elftal op 20 juli tegen Denemarken en op 24 juli tegen België. In totaal komen 16 teams in actie. De voetbalsters nemen het tegen elkaar op in Utrecht, Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede, Rotterdam en Tilburg. De finale is zondag 6 augustus om 17.00 uur in het FC Twente Stadion in Enschede.

De poules zijn als volgt ingedeeld:

Poule A

Nederland

Noorwegen

Denemarken

België

Poule B

Duitsland

Zweden

Italië

Rusland

Poule C

Frankrijk

IJsland

Oostenrijk

Zwitserland

Poule D

Engeland

Schotland

Spanje

Portugal

Benieuwd wanneer welke voetbalploeg speelt? Bekijk dan hier het speelschema.

De NOS zendt ongeveer een derde van de in totaal 31 wedstrijden rechtstreeks uit, waaronder alle wedstrijden van het Nederlands vrouwenteam en de finale. De overige wedstrijden zijn op de website van het nieuwsmedium te bekijken.