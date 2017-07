Brons triatleten op WK gemengde estafette

De Nederlandse triatleten hebben zondag in Hamburg brons veroverd op het eerste WK voor gemengde estafetteteams. Rachel Klamer, Maaike Caelers, Marco van der Stel en Jorik van Egdom eindigden als derde achter Australïe (goud) en de Verenigde Staten (zilver). Het nieuwe onderdeel staat ook over drie jaar op het programma van de Olympische Spelen in Tokio.

Caelers legde als eerste een korte triatlon af over 300 meter zwemmen, 6,6 kilometer fietsen en 1,6 kilometer hardlopen. Ze wisselde als negende met Van der Stel, die de negende plaats vasthield. Klamer rukte op naar de derde plaats, waarna Van Egdom erin slaagde die derde plek vast te houden. Het tijdverschil met Australië op de meet was slechts negen seconden.