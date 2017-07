Federer wint Wimbledon zonder setverlies

Voor de achtste keer heeft Roger Federer zondag zijn favoriete grand slam Wimbledon gewonnen. De volgende maand 36-jarige Zwitser stond ook in een eenzijdige finale tegen een niet helemaal fitte Marin Cilic geen set af: 6-3 6-1 6-4. Hij mag zich nu de succesvolste tennisser aller tijden op het gras van Londen noemen.

Federer passeerde de Amerikaan Pete Sampras en de Brit William Renshaw, die zeven keer zegevierden op Wimbledon, in stijl. Na vier nerveuze games bepaalde de dit seizoen zo opgeleefde Zwitser wat er gebeurde op het volgepakte centrecourt. Federer tenniste als in zijn beste dagen, maar kreeg ook niet de tegenstander die hij verwacht had. Cilic bewoog zich na een glijpartij in de eerste set niet meer vrij over de baan. De Kroaat liet zich na een verloren tweede set ook behandelen aan zijn linkervoet, maar besloot de galavoorstelling van zijn tegenstander niet te verstoren en speelde de eindstrijd uit.

Onduidelijk zal blijven hoe een topfitte Cilic zich had kunnen verweren. Na een een periode met veel blessureleed is Federer weer terug waar hij zichzelf graag ziet, op het allerhoogste podium. De prachtige loopbaan van de Zwitser leek bijna afgelopen toen hij het vorige seizoen voortijdig afbrak na een teleurstellend optreden op Wimbledon.

Maar na een half jaartje rust veranderde Federer van een blessuregevoelige tennisser op leeftijd in een speler die zeker op zijn favoriete ondergrond iedereen zijn wil kan opleggen. Hij verbaasde begin dit jaar na zijn rentree met winst van de Australian Open. Vervolgens bedankte hij voor Roland Garros, de grand slam die hem het minst ligt, om vervolgens ijzersterk aan de start te verschijnen voor het seizoen op gras.