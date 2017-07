Froome: het was even stressen

Geletruidrager Chris Froome beleefde zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France benauwde momenten. De Brit voelde kort voor de beklimming van de Col de Peyra Taillade zijn achterband slap worden en moest van de fiets. ,,Het was even stressen, ik was even bang dat ik niet meer terug zou keren bij mijn concurrenten”, keek Froome, die met de schrik vrij kwam, terug.

De drievoudig Tourwinnaar werd gered door zijn ploeggenoot Michal Kwiatkowski, de Pool stond zijn achterwiel af. ,,De ploegleiderswagen was niet in de buurt, ik had geen andere keuze”, vertelde Froome, die aan de voet van de klim 35 seconden achterstand had op de groep waar de Fransman Romain Bardet en zijn ploeggenoten van AG2R het tempo flink opvoerden. Froome keerde uiteindelijk terug en finishte tussen zijn concurrenten op iets meer dan zes minuten van ritwinnaar Bauke Mollema.

Froome mag op maandag gaan rusten met 18 seconden voorsprong op Fabio Aru en 23 op Bardet. ,,Het is aan de anderen om aan te vallen in de Alpen en in de tijdrit in Marseille tijd op mij terug te winnen. Ik ben blij dat ik het geel nog heb”, aldus de kopman van Team Sky.