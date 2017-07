Gal Nederlands kampioen dressuur

Dressuurruiter Edward Gal heeft zondag het goud gepakt bij de Nederlandse titelstrijd in Ermelo. De Brabander imponeerde met zijn hengst Zonik in de afsluitende kür op muziek met een score van 82,525. Het zilver ging naar Madeleine Witte-Vrees (Cennin), Hans Peter Minderhoud (Johnson) behaalde brons.

Gal loodste Zonik foutloos door de kür en maakte indruk in het drafgedeelte en met de galoppirouettes. Witte-Vrees, die na het eerste onderdeel op kop ging, kreeg een duur foutje in de kür en moest zo haar eerste plek afstaan aan Gal.

Bondscoach Rien van der Schaft maakte na het NK de equipe voor de EK dressuur eind augustus in Göteborg bekend. Gal, Witte-Vrees en Minderhoud zijn opgenomen in de selectie, evenals Diederik van Silfhout, de Nederlands kampioen van vorig jaar. Van Silfhout (Four Seasons) eindigde in de titelstrijd van zondag als vijfde in de kür achter Emmelie Scholtens (Apache), maar kreeg voor de EK de voorkeur. ,,Ik vind hem een zekerder factor”, aldus Van der Schaft.

Gal zal in Göteborg niet op Zonik uitkomen, maar op zijn andere toppaard Voice.