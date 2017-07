Hamilton: nu op naar de titel

Lewis Hamilton won zondag voor de vierde keer op rij en voor de vijfde keer in totaal de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Formule 1-coureur van Mercedes heerste in zijn thuisrace op het circuit van Silverstone van start tot finish en baadde na afloop in het applaus van het uitzinnige publiek. ,,Ik ben zo trots dat ik dit voor de fans heb kunnen doen. Hun steun was ongelooflijk. Het volgende doel is de wereldtitel”, jubelde de Britse drievoudig wereldkampioen, alvorens te gaan ‘crowdsurfen’ in het publiek.

Hamilton evenaarde met zijn vijfde zege op Silverstone landgenoot Jim Clark en Fransman Alain Prost, ook vijfvoudig winnaar op het beroemde Engelse circuit. Het was zijn 57e zege in een Formule 1-race. ,,Het team heeft geweldig gewerkt en ook Valtteri Bottas heeft het fantastisch gedaan”, zei Hamilton, die zijn Finse teamgenoot na een knappe inhaalrace op de tweede plaats zag finishen. De 32-jarige Engelsman liep 19 punten in op kampioenschapsleider Sebastian Vettel, die door een lekke band in de voorlaatste ronde wegzakte naar de zevende plaats. Het verschil met Vettel in de titelstrijd is na tien grands prix 1 punt: 177 om 176 punten.