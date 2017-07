Martina Hingis heeft zondag weer een titel op Wimbledon gewonnen. De 36-jarige Zwitserse zegevierde samen met de Schot Jamie Murray in de finale van het gemengd dubbelspel. Het koppel was in twee sets te sterk voor de Fin Henri Kontinen en Britse Heather Watson: 6-4 6-4.

Hingis won in 1996 het enkelspel op Wimbledon. Op het gras van Londen won ze in 1996, 1998 en 2015 ook al een titel in een dubbelspel. Murray en Hingis waren als eerste geplaatst op Wimbledon.