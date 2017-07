Met Froome in het geel naar Centraal Massief

Met Chris Froome terug in het geel trekt de Tour de France zondag het Centraal Massief in. In de laatste rit voor de tweede rustdag moeten de renners over bijna 190 kilometer van Laissac-Sévérac l’Église naar Le Puy-en-Velay. Onderweg liggen vier cols: twee van de eerste categorie, eentje van de derde en op ruim 10 kilometer van de streep nog een bergje van de vierde categorie.

Froome heroverde zaterdag de leiding in het algemeen klassement. De Brit bleef op het steile klimmetje naar Rodez in het spoor van de explosieve sprinters, terwijl geletruidrager Fabio Aru de aansluiting verloor. Froome zette zijn achterstand van zes seconden zo om in een voorsprong van achttien tellen. ,,Iedere seconde is het waard om voor te vechten, de verschillen zijn zo klein”, zei Froome, die twee dagen eerder in de Pyreneeën uit het geel was gereden door de Italiaan. ,,Ik ben pas veilig in Parijs.”

De vijftiende etappe begint om 13.10 uur, de finish wordt rond 18 uur verwacht.