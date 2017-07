Mollema: ik voelde me super

Bauke Mollema beleefde zondag een hoogtepunt in zijn loopbaan met ritwinst in de Tour de France. De manier waarop – een lange solo waarna hij alleen de finish in Le-Puy-en-Velay bereikte – was ook nog indrukwekkend. ,,Ik voelde me super. Ik dacht gewoon: ik ga”, beschreef hij bij de NOS het moment, een kleine 30 kilometer voor de streep, waarop hij zijn aanval inzette. ,,Puur op explosiviteit was het niet gelukt. Ik voelde me de hele dag al goed. Het moest op deze manier.”

Mollema kreeg een gaatje, maar voelde op het laatste klimmetje de achtervolgers tot op 11 seconden naderen. ,,Het werd nog even spannend, maar in de laatste 2 kilometer kon ik nog gewoon blijven gaan en trappen. In de laatste kilometer wist ik dat het ging lukken. Dit is geweldig.”

Mollema, die de Giro al in de benen had, kwam naar de Tour in een andere rol dan voorheen. Hij was de helper van Alberto Contador bij Trek-Segafredo, maar de Spanjaard bleek niet in topvorm. ,,Toen kwamen er kansen voor mij. Ik had plannen vandaag en baalde in het begin toen er een groep was weggereden en de sprintersploegen en Sky de boel dichtgooiden. De ploeg heeft daarna super gewerkt. John Degenkolb, Michael Gogl en Koen de Kort hebben me enorm geholpen. Ik heb daarna die hele eerste klim op kop gereden waarna we met 25 man de oversteek hebben gemaakt. Zo ontstond er een grote kopgroep met veel sterke mannen.”