Mountainbiketitels Van der Heijden en Tauber

Michiel van der Heijden en Anne Tauber hebben zondag in Landgraaf de Nederlandse titels mountainbike op het onderdeel crosscountry veroverd. Voor Van der Heijden was het zijn vierde nationale titel na successen in 2013, 2014 en 2015. Vorig jaar werd hij derde achter Hans Becking, die ditmaal genoegen moest nemen met de tweede plaats. Het brons was voor Milan Vader.

Bij de vrouwen doorbrak Tauber de hegemonie van Anne Terpstra, die de afgelopen vier jaar de Nederlands kampioene was. Terpstra werd ditmaal tweede, het brons was voor Annemarie Worst.