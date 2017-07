Muguruza met stip naar vijf

Wimbledonkampioene Garbiñe Muguruza stijgt op de wereldranglijst met stip van plaats vijftien naar vijf. Dat is niet haar hoogste notering ooit, want de Spaanse heeft wel eens tweede gestaan.

,,Ooit wil ik wel de nummer één van de wereld zijn, want dat moet een bijzonder gevoel zijn. Maar op dit moment ben ik niet echt met mijn ranking bezig. Ik wil vooral een goede tennisster zijn die nog meer grand slams wint”, zei Muguruza, die zaterdag in de finale van het Londense grastoernooi de Amerikaanse Venus Williams in twee sets versloeg.

,,Een positie op de wereldranglijst is maar tijdelijk. Ik stond tweede en derde, maar wist toen geen grand slam te winnen. En dat is waar ik voor train: meer titels”, aldus de 23-jarige Spaanse, die in 2016 op Roland Garros haar eerste grand slam won.

De Tsjechische Karolina Pliskova is de nieuwe nummer één op de mondiale ranking, die maandag uitkomt. Ze lost de Duitse Angelique Kerber af.