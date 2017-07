Ook waterpoloster Van der Sloot naar Sicilië

International Sabrina van der Sloot komt in het nieuwe seizoen voor Orizzonte Catania in Italië uit. De 26-jarige waterpoloster was de afgelopen jaren actief in de Hongaarse competitie, achtereenvolgens voor Szentes en UVSE. Met beide clubs werd ze kampioen van Hongarije.

Orizzonte domineerde jarenlang het Italiaanse en Europese waterpolo bij de vrouwen. De roemrijke Siciliaanse club werd liefst 19 keer landskampioen en won acht maal de belangrijkste Europacup. De laatste jaren namen andere Italiaanse clubs de hegemonie van Orizzonte over.

Van der Sloot begint deze zondag met het Nederlands team aan het WK in Boedapest. Oranje speelt om 17.30 uur tegen Frankrijk.

Eerder werd bekend dat ook twee Nederlandse manneninternationals hun loopbaan op Sicilië vervolgen. Robin Lindhout gaat naar CC Ortigia en Thomas Lucas naar Nuoto Catania.