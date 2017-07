Tour op pad door Centraal Massief

De vijftiende etappe van de Tour de France is zondag in Laissac-Sévérac-l’Église iets na 13.00 uur van start gegaan. Het peloton, dat nog 176 renners telt, is op weg naar Le-Puy-en-Velay en beklimt onderweg een paar hellingen in het Centraal Massief. De top van de laatste zware klim van de eerste categorie ligt op ruim 30 kilometer voor de streep. Daarna volgt nog een kort klimmetje 13 kilometer voor de streep, wellicht een ideale plaats voor een aanval.

De Brit Chris Froome heeft zijn gele trui weer terug. De Italiaan Fabio Aru volgt op 18 seconden.