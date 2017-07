Van de Sanden maakt eerste doelpunt op EK

Shanice van de Sanden heeft zondag het eerste doelpunt gemaakt op het EK in Nederland. De rechtsbuiten van Liverpool en Oranje opende in De Galgenwaard tegen Noorwegen in de 66e minuut de score. Van de Sanden kopte een voorzet van Lieke Martens langs de Noorse keepster Ingrid Hjelmseth, die eerder in de wedstrijd met een paar knappe reddingen een doelpunt van Martens had voorkomen.

De razendsnelle Van de Sanden beloonde de Nederlandse voetbalsters voor het aanvallende spel in de volgepakte Galgenwaard, waar onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de tribunes zitten.