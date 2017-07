Van Rouwendaal 17e op WK open water

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft zondag bij de WK in het open water in Boedapest met de zeventiende plaats genoegen moeten nemen op de race over 10 kilometer. De olympisch kampioene op dit onderdeel kwam in de slotfase van de zware strijd op het Balatonmeer kracht tekort om in het kopgroepje te kunnen meedoen om de medailles. Op het laatste stuk zakte de 23-jarige Nederlandse steeds verder weg in het uitgedunde veld.

De Française Aurélie Muller prolongeerde in Hongarije met een lichte voorsprong op Samantha Arevalo uit Ecuador haar wereldtitel. Het brons ging naar de Italiaanse Arianna Bridi. Van Rouwendaal, twee jaar geleden tweede bij de WK in Kazan op de 10 kilometer achter Muller, finishte ruim anderhalve minuut later dan de winnares. De olympische kampioene komt bij het WK ook nog in actie op de 5 en 25 kilometer in het open water.

Van Rouwendaal beleefde een moeizame voorbereiding op de WK in Hongarije. Ze liep een brandwond aan haar been op toen ze daar per ongeluk hete thee overheen gooide. Ook werd vorige maand bij haar de Ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Met behulp van medicijnen kwam ze er net op tijd weer bovenop. Een hoofdrol op de 10 kilometer zat er echter niet in.

Van Rouwendaal ging in het Balatonmeer in de race over vier ronden behoudend van start. Muller pakte vrij snel de koppositie, maar kon nog geen beslissende voorsprong nemen. Van Rouwendaal kwam gestaag naar voren en lag halverwege de race keurig op de tweede plek, met haar Franse rivale binnen handbereik. In de derde ronde nam Bridi de tweede plaats van Van Rouwendaal over. Daarna knokte de pupil van de Franse coach Philippe Lucas nog wel even door, maar de topconditie ontbrak om de gewenste WK-medaille af te dwingen.