Van Rouwendaal wil medaille in Balatonmeer

Sharon van Rouwendaal gaat zondag in het Balatonmeer op jacht naar een medaille. De olympisch kampioene op de 10 kilometer in het open water pakte twee jaar geleden bij de WK in Kazan zilver achter de Française Aurélie Muller. Een jaar later veroverde ze met grote overmacht de olympische titel voor de kust van de Copacabana in Rio de Janeiro.

De 23-jarige pupil van de Franse coach Philippe Lucas beleefde een moeizame voorbereiding op de WK in Hongarije. Ze liep een brandwond aan haar been op toen ze daar per ongeluk hete thee overheen gooide. Ook werd vorige maand bij Van Rouwendaal de Ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Met behulp van medicijnen kwam ze er weer bovenop. ,,Ik voel me weer echt sterk”, zei de doorgaans onverstoorbare zwemster, die later deze week ook nog de 5 en 25 kilometer zwemt. De wedstrijd over 10 kilometer begint zondag om 10.00 uur.

De Nederlandse waterpolosters beginnen zondag aan hun WK met een wedstrijd tegen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Arno Havenga bereikte twee jaar geleden in Kazan de finale, waarin ze nipt verloren van de Verenigde Staten (4-5).