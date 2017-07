Verstappen finisht als vierde op Silverstone

Max Verstappen heeft na drie uitvalbeurten eindelijk weer eens een grand prix in de Formule 1 uitgereden. De Nederlandse coureur van Red Bull reed zondag als vierde over de finish in de Grand Prix van Groot-Brittannië.

De Brit Lewis Hamilton won de race op het circuit van Silverstone. Dat was al zijn vijfde overwinning in zijn thuisrace. Hij evenaarde Jim Clark en Alain Prost, ook vijfvoudige winnaars op Silverstone. De coureur van Mercedes liep door de zege kostbare punten in op kampioenschapsleider Sebastian Vettel. De rijder van Ferrari eindigde, mede door een lekke band in slotfase, als zevende. De Duitser heeft nog maar 1 punt voorsprong op Hamilton in de WK-stand.

Het massaal toegestroomde publiek kreeg vooral de eerste helft van de race spektakel te zien van Verstappen, die een enerverend gevecht leverde met Vettel. De Limburger passeerde de Duitser direct na de start en kwam op dat moment derde te liggen. Hij wist tot twee keer toe een aanval van Vettel vakkundig af te weren.

De negentienjarige Nederlander koerste tot zijn eerste pitsstop keurig op de derde plek, maar viel door een trage bandenwissel terug naar de vijfde plaats. Verstappen profiteerde echter in de slotfase van Vettels lekke band. De viervoudig wereldkampioen moest in de voorlaatste ronde nog de pits in voor nieuwe banden en leverde een vrijwel zekere derde plek in.

Ook Verstappens rubber was compleet versleten tegen het einde van de race, maar zijn bandenstop op twee ronden voor het einde was een veilige. Hij had genoeg voorsprong op de coureurs achter hem.