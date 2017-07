Verstappen over vierde plek: maximale punten

Zijn auto was niet snel genoeg, mopperde Max Verstappen na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij kon om die reden leven met zijn vierde positie op circuit Silverstone. ,,Niet snel genoeg, wel maximale punten”, zei de Nederlandse coureur van Red Bull bij Ziggo Sport.

Twee ronden voor het einde leek er nog meer in te zitten, toen de voor hem rijdende Ferrari’s van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel vanwege compleet versleten banden noodgedwongen een late pitsstop maakten. Verstappens banden waren echter ook op. ,,Ik zag dat Kimi pitte en wilde wel doorrijden, maar het team wilde op safe gaan en riep me binnen”, zei hij. Verstappen ging ondanks die bandenstop nog wel Vettel voorbij, maar kon Räikkönen niet meer van het podium stoten.

De Limburger was wel te spreken over zijn gevecht met Vettel in het eerste deel van de race. De Duitser zag tot twee keer toe een inhaalpoging mislukken. ,,Ik was langzamer en moest met hand en tand mijn positie verdedigen. Er brak gelukkig niks af van de auto”, zei Verstappen.