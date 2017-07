Verstappen start van plek vier op Silverstone

Max Verstappen begint zondag om 14.00 uur vanaf de vierde positie aan de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Nederlandse coureur van Red Bull was tijdens de kwalificatie op het circuit van Silverstone langzamer dan de bolides van Mercedes en Ferrari. Toch mag hij op de tweede startrij staan, omdat Valtteri Bottas een gridstraf heeft gekregen. De Fin werd vijf plaatsen teruggezet omdat hij de versnellingsbak van zijn Mercedes moest vervangen.

Verstappen haalde de finish niet in de laatste drie races in de Formule 1. Hij hoopt op Silverstone weer eens in de punten te rijden, maar beseft dat een podiumplaats ver weg is. ,,We zijn te langzaam om Mercedes en Ferrari bij te houden. Achter mij zit een gat van zeven tienden, dus het wordt saai denk ik. Hopelijk houdt de motor het, dan toer ik ‘m wel naar huis.”

Lewis Hamilton start voor eigen publiek van poleposition. De Brit heeft Kimi Räikkönen (Ferrari) naast zich staan op de voorste startrij. WK-leider Sebastian Vettel begint vanaf de derde plek. Daniel Ricciardo, de Australische ploeggenoot van Verstappen, viel tijdens de kwalificatie uit met motorproblemen en staat op de achterste rij.