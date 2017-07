Volleybalsters veel te sterk voor Rusland

De Nederlandse volleybalsters hebben ook de derde wedstrijd in het tweede speelweekeinde van de World Grand Prix gewonnen. In Kaliningrad was het team van bondscoach Jamie Morrison veel te sterk voor het thuisspelende Rusland: 3-0 (25-18, 25-22 en 25-16).

Vrijdag won Nederland al met 3-0 van België en zaterdag met 3-2 van de Dominicaanse Republiek. Vorig weekeinde sloten de volleybalsters twee van de drie wedstrijden tijdens het openingsweekeinde in Apeldoorn winnend af. Oranje zette met de overtuigende zege van zondag een grote stap op weg naar de Final Six begin augustus in China. Een plaats in de top vijf na drie pouleweekenden volstaat daarvoor.

De World Grand Prix gaat komende week voor Nederland verder in Brazilië, met wedstrijden tegen de Verenigde Staten (donderdag), Brazilië (vrijdag) en België (zondag). Oranje won de World Grand Prix één keer, in 2007.