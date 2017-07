Marianne Vos heeft de Bene Ladies Tour gewonnen. De veelvoudig wereldkampioene was al de leidster in de vierdaagse en won zondag ook de slotetappe, met start en finish in het Belgische Zelzate.

Vos won de massasprint voor haar landgenote Monique van de Ree. Zaterdag had ze na winst in de individuele tijdrit in Sint-Laureins al de leiderstrui veroverd.