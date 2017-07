Bardet: geduldig zijn en momenten kiezen

Romain Bardet is er van overtuigd dat hij de Tour de France kan winnen. De Fransman, die vorig jaar als tweede eindigde, moet in de slotweek 23 seconden zien goed te maken op klassementsleider Chris Froome en vijf tellen op Fabio Aru.

,,We moeten onze sleutelmomenten uitkiezen, onze kans afwachten en het spel slim spelen”, zei Bardet, kopman van AG2R maandag tijdens de rustdag. Bardet denkt nog niet aan de tijdrit van zaterdag in Marseille, een discipline die hij minder onder de knie heeft dan Froome en de nummer vier van het klassement, Rigoberto UrĂ¡n. ,,Ik ben vooral bezig met de ritten door de Alpen. Ik ga ze benaderen zoals twee klassiekers, ik wil niet te veel rekenen. Alles staat dicht bij elkaar, dat besef ik meer dan ooit. De ploeg draait goed, en ik voel me goed. Ik ben sterker dan vorig jaar.”