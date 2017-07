Boedapest krijgt ook WK kortebaan

Boedapest mag over zeven jaar opnieuw de wereldkampioenschappen zwemmen organiseren. In de Hongaarse hoofdstad zijn vanaf deze week de WK langebaan, in 2024 is Boedapest organisator van de WK kortebaan.

De internationale zwembond FINA vergaf het WK kortebaan van 2022 aan Kazan. Ook voor de Russische stad is het de tweede keer in relatief korte tijd dat het een zwemtoernooi mag organiseren. In Kazan waren twee jaar terug de WK langebaan.

De komende twee wereldkampioenschappen kortebaan zijn in Hangzhou in China (2018) en Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten (2020).