Campina stapt in het wielrennen

Zuivelproducent FrieslandCampina heeft zich voor drie jaar als cosponsor verbonden aan wielerploeg LottoNL-Jumbo. Dat maakte het team van manager Richard Plugge maandag op de rustdag in Saint-Étienne bekend. Campina gaat via de ploeg reclame maken voor de nieuwe productlijn Vifit Sport. Friesland Campina heeft de intentie om in de toekomst de samenwerking uit te breiden.

,,Het is fantastisch nieuws dat een Nederlandse multinational ervoor kiest om in de wielersport te stappen”, aldus Plugge. Vifit wordt de vijfde sponsor van het team naast Lotto, Jumbo, BrandLoyalty en Bianchi.