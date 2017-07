Federer twijfelt over masters Montréal

Roger Federer plant geen lange rustpauze na zijn achtste titel op Wimbledon. De Zwitser twijfelt wel over deelname aan het masterstoernooi van Montréal, dat 7 augustus begint. ,,We moeten nog maar even bij elkaar gaan zitten en bespreken wat we met Canada doen”, aldus de 35-jarige tennisser.

De negentienvoudig grandslamkampioen zal hoogstwaarschijnlijk weer op de baan staan in het toernooi van het Amerikaanse Cincinnati, dat op 13 augustus begint. Het is een voorbereidingstoernooi op de US Open, dat Federer ook al vijf keer wist te winnen.

,,Hij is op een punt in zijn carrière dat hij zelf kan beslissen of hij wel of niet speelt. Hij hoeft niets meer”, zei zijn trainer Severin Lüthi. Federer besloot dit voorjaar het gravelseizoen over te slaan om zich optimaal voor te bereiden op het grand slam van Londen, dat op gras wordt gespeeld.