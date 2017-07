IAAF zet Fredericks uit hoofdbestuur

De internationale atletiekfederatie IAAF heeft voormalig topsprinter Frank Fredericks voor onbepaalde tijd uit het hoofdbestuur (council) gezet. De Namibiër wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen bij de toewijzing van de Olympische Spelen van 2016 aan Rio de Janeiro.

De atletiekfederatie is een tuchtzaak begonnen tegen Fredericks op advies van het onafhankelijke integriteitsteam in de atletiek (AIU). Het onderzoek van de IAAF loopt parallel aan dat van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat in maart al een onderzoek instelde naar de sprinter, die op zowel de Spelen van Barcelona 1992 als de Spelen van Atlanta 1996 het zilver veroverde op de 100 en 200 meter.

Aanleiding was een artikel in de Franse krant Le Monde, dat onthulde dat IOC-lid Fredericks in oktober 2009 een grote som geld zou hebben gekregen (zo’n 280.000 euro) op de dag dat Rio werd uitverkozen. Fredericks fungeerde destijds als toezichthouder op de verkiezing. Hij legde dit voorjaar uit eigen beweging zijn werk bij het IOC neer; hij was de voorzitter van de commissie die de kandidaatsteden voor de Spelen van 2024 moest beoordelen.