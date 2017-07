Jansen en Wils naar finale 3 meter synchroon

De schoonspringsters Inge Jansen en Daphne Wils hebben maandag bij de WK in Boedapest nipt een plek in de finale bereikt bij het synchroonspringen vanaf de 3 meterplank. Een goed uitgevoerde vijfde en laatste sprong in de voorronde bracht het duo naar de twaalfde plaats, precies genoeg voor een optreden in de finale later maandag.

Jansen en Wils vormen pas drie maanden een duo, maar ze verrasten vorige maand door op de Europese titelstrijd in Kiev derde te worden op de 3 meter synchroon. De score in de kwalificatie op het WK was 258,30. Daarmee kon het Hollandse springduo niet tippen aan het favoriete synchroonkoppel uit China. Yani Chang en Tingmao Shi grossierden in achten en negens en kwamen uit op 320,40.