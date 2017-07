Kittel denkt na over toekomst

Pas na de Tour de France volgt er duidelijkheid over de toekomst van Marcel Kittel. De Duitser van Quick-Step won dit jaar al vijf ritten in de Ronde van Frankrijk en heeft een besluit over zijn toekomst uitgesteld tot na de Tour. ,,Ik heb geen haast. De gesprekken lopen. Het gaat om geld, maar ook om sportieve vooruitzichten. Ik neem de tijd om de juiste keuze te maken”, zei Kittel maandag op de rustdag in de Tour in Saint-Étienne.

Katoesja zou een van de ploegen zijn die interesse heeft in de sprinter, wiens contract bij Quick-Step afloopt. Zijn landgenoot Tony Martin ziet een hereniging wel zitten. ,,Dat zou mooi zijn”, reageerde de tijdritspecialist, die nu nog de Noor Alexander Kristoff als sprinter in zijn ploeg heeft. Een contractverlenging bij zijn huidige Belgische werkgever behoort ook tot de mogelijkheden.