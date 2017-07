Rustdag om te genieten voor Mollema

Nog altijd nagenietend van zijn spetterende ritzege in de Tour de France was Bauke Mollema op de tweede rustdag niets te veel. Radioprogramma’s, televisiezenders en krantenschrijvers, ze kwamen maandag allemaal ruimschoots aan hun trekken en voor iedereen had de Groninger alle tijd. Ook daarom had Mollema de gebruikelijke trainingsrit maar vlug uit zijn agenda geschrapt. ,,De nacht was kort, ik heb behoorlijk liggen woelen in bed”, vertelde hij de toegestroomde media.

,,Vanmorgen heb ik gebruikt om de finale van de etappe nog eens terug te kijken en alle felicitaties te lezen op mijn telefoon. Die finishmeters waren ook heel gaaf. Ik had nog wel wat uitbundiger kunnen juichen, want er was nog tijd genoeg. Maar daar heb ik helemaal niet aan gedacht toen ik naar de streep fietste. Ik heb het goed gevierd, ook ’s avonds in het hotel. Speechen, je kent dat wel, het hoort er allemaal bij. Ik heb de ploeg bedankt.”