WK-zilver Van Rhijn op 100 meter

Marlou van Rhijn heeft maandagavond bij de WK in Londen zilver behaald op de 100 meter (T44-klasse). De paralympische atlete finishte in 13,20 seconden. Ze moest het goud laten aan de Britse Sophie Kamlish die eindigde in 12,92. Het brons was voor Nyoshia Cain uit Trinidad & Tobago (13,25). Marlene van Gansewinkel eindigde als zevende in een tijd van 13,65.

Van Rhijn (25) won bij de Paralympische Spelen vorig jaar in Rio de Janeiro goud op de 100 meter. Ze is tweevoudig titelhouder op de 200 meter.