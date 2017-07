Alleen Gesink ontbreekt in Daags na de Tour

Op de geblesseerde Robert Gesink na staan alle Nederlandse deelnemers aan de Tour de France maandag aan de start in Boxmeer. De organisatie van ‘Daags na de Tour’ is erin geslaagd om veertien Nederlanders naar het Brabantse dorp te halen. Alleen Gesink is er niet bij, hij herstelt thuis van een gebroken ruggenwervel.

Bauke Mollema is na zijn ritzege in de Tour de grote publiekstrekker in Boxmeer. De organisatie maakte de komst van de Groninger zondag al bekend, enkele uren nadat hij een lange solo had bekroond met een overwinning in Le Puy-en-Velay. Dylan van Baarle, Koen de Kort, Timo Roosen, Tom Leezer, Dylan Groenewegen, Mike Teunissen, Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam, Roy Curvers, Albert Timmer, Laurens ten Dam, Maurits Lammertink, Marco Minnaard en de tijdens de Tour afgestapte Jos van Emden komen ook allemaal naar Boxmeer.

Boxmeer meldde eerder al vol trots de komst van twee roze truien. Tom Dumoulin en Anna van der Breggen komen na hun eindzeges in Italiƫ ook naar het criterium. Van der Breggen treft in de vrouwenwedstrijd onder anderen Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Chantal Blaak en Ellen van Dijk.