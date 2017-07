De Bakker verrast Haase

Thiemo de Bakker heeft dinsdag bij het challengertoernooi in Scheveningen voor een verrassing gezorgd. De 28-jarige tennisser, afgezakt naar de 465e plaats op de wereldranglijst, schakelde in de eerste ronde titelverdediger Robin Haase uit. De Bakker zegevierde na 1 uur en 18 minuten in twee sets: 7-6 (7) 6-4.

Haase (30) was als eerste geplaatst bij het graveltoernooi, dat te boek staat als The Hague Open. Het was de derde onderlinge wedstrijd tussen de twee Nederlanders. De Bakker behaalde zijn tweede zege, mede dankzij een goedlopende service. Hij sloeg onder meer elf aces. De opslag van Haase daarentegen verliep niet zo soepel. De nummer 42 van de wereldranglijst produceerde onder meer vier dubbele fouten en slechts één ace.

Nederlands kampioen Botic van de Zandschulp won dinsdag zijn eerste partij ooit in het hoofdschema van een challengertoernooi. De 21-jarige Nederlander was in drie sets te sterk voor de Belg Yannick Mertens: 4-6 6-3 6-2. Van de Zandschulp mocht met een wildcard aan het hoofdtoernooi deelnemen.