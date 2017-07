Groenewegen: kon bergop niet beter

Dylan Groenewegen moest dinsdag al vroeg lossen in de zestiende etappe van de Tour de France. De sprinter van LottoNL-Jumbo kon het hoge tempo op de eerste klim niet bijbenen. Samen met de Duitse spurtbom Marcel Kittel werd de Nederlander op minuten achterstand gereden en was hij kansloos voor de etappewinst. ,,Dat is misschien een gemiste kans. Aan de andere kant: we konden niet beter bergop. Dan moet je er ook genoegen mee nemen”, meldde hij op de website van de Nederlandse ploeg.

Groenewegen wist van tevoren dat het klimmetje na 20 kilometer een breekpunt kon worden. Hij zag zijn vrees bewaarheid toen hij al snel moest lossen. ,,Dan is het afwachten of je nog kunt terugkomen. Sunweb reed vooraan hard door en wij kwamen niet meer in het peloton terug. We hebben ons best gedaan, maar het zat er niet in.”