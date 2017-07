Kerkhove onderuit in Boekarest

Lesley Kerkhove is dinsdag in de eerste ronde van het tennistoernooi in Boekarest uitgeschakeld. Ze was op het Roemeense gravel niet opgewassen tegen de als achtste geplaatste Tatjana Maria. De 29-jarige Duitse zegevierde na 1 uur en 8 minuten in twee sets: 6-1 6-2.

Beide speelsters kwamen op de WTA Tour nog nooit tegen elkaar uit. Maria is de nummer 67 van de wereldranglijst, Kerkhove staat op de 193e plek in het mondiale klassement. De 25-jarige Nederlandse wist zich maandag niet rechtstreeks te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificatie, maar mocht uiteindelijk toch meedoen aan het evenement.

Later op dinsdag komen ook Arantxa Rus en Quirine Lemoine nog in actie in Boekarest.