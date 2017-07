Luiten hoopt eindelijk op goed Brits Open

Golfer Joost Luiten hoopt deze week eindelijk eens een rol van betekenis te spelen in het Brits Open. De Nederlander speelt voor de zevende keer mee in de beroemde major, maar erg succesvol was hij nog niet. De laatste drie keer haalde hij zelfs de zogeheten cut niet. ,,Ik heb op andere majors betere resultaten gehaald, maar dat betekent niet dat het niet kan”, zegt de 31-jarige prof op golf.nl.

De 146e editie van The Open wordt afgewerkt op de Royal Birkdale in Southport. Luiten heeft de baan al verkend. ,,De baan ligt er goed bij, ook de greens. Alles staat of valt hier met de wind. voor de wedstrijddagen verwachten ze slecht weer en veel wind, dus dan zal ik moeten omschakelen”, aldus de Nederlander, die tot dusver een matig seizoen beleeft en is teruggezakt naar positie tachtig op de wereldranglijst.

,,Het is inderdaad dit seizoen nog niet echt super geweest en in het Brits Open heb ik nog nooit een goed weekeinde gedraaid, maar als alles een keer samenvalt en het zit een beetje mee, dan moet ik hier hoog kunnen eindigen”, zegt Luiten, die pas zijn eerste major van dit jaar speelt. Door zijn te lage positie op de wereldranglijst mocht hij niet afslaan in de Masters en de US Open. Hij is al wel zeker van deelname aan de vierde major, het US PGA Championship. ,,De majors zijn natuurlijk wel de toernooien waar je wilt meedoen. Ik ben blij dat ik hier weer kan ervaren hoe groot het Brits Open is”, aldus de tweevoudig winnaar van het KLM Open.

Luiten slaat donderdagmiddag af voor zijn eerste ronde. Hij loopt samen met de Engelsman Andy Sullivan en de Amerikaan David Lipsky. Titelverdediger is de Zweed Henrik Stenson.