Nageeye op recordjacht in marathon Amsterdam

Atleet Abdi Nageeye kiest dit najaar voor de marathon van Amsterdam. De marathonloper wil op zondag 15 oktober zijn persoonlijk record verbeteren, maar aast tegelijk op het Nederlands record van Kamiel Maase, die in 2007 de 42,195 kilometer door de hoofdstad liep in 2.08.21.

De 26-jarige Nageeye kondigde na de marathon van Rotterdam dit voorjaar al aan dat de toptijd van Maase zijn volgende doel zou zijn. In Rotterdam liep hij een persoonlijk record van 2.09.34. Hij plaatste zich met die tijd voor de marathon op de WK volgende maand in Londen, maar besloot kortgeleden daar niet te lopen en zich volledig te richten op een snelle wedstrijd in het najaar.

Nageeye wist zich in 2015 eveneens in de marathon van Amsterdam te kwalificeren voor de olympische marathon in Rio. Hij eindigde op de Spelen van Braziliƫ als elfde.