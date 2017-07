Prijzengeld voor US Open naar recordhoogte

Uitschakeling in de eerste ronde van de US Open levert nog altijd 50.000 dollar op, iets meer dan 43.000 euro. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar wordt gehouden van 28 augustus tot en met 10 september.

NEW YORK (ANP) - De organisatie van de US Open pronkt met de grootste prijzenpot ooit bij een tennistoernooi. Voor de komende editie van het grandslamtoernooi in New York overstijgt het prijzengeld voor het eerst de grens van 50 miljoen dollar, om precies te zijn 50,4 miljoen (omgerekend 43,6 miljoen euro). Volgens de Amerikanen viel er nog nooit zoveel geld te verdelen bij een tennistoernooi.

