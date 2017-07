Renners onderweg in zestiende rit

Het peloton is dinsdag rond 13.40 uur vertrokken in de zestiende etappe van de Tour de France, een 165 kilometer lange rit vanuit Le-Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère. Her parcours voert de renners door de Ardèche en de Drôme naar de Alpen. De Belgische klassiekerspecialist Philippe Gilbert is er niet meer bij, hij is ziek uitgestapt.

In de eerste 65 kilometer liggen twee geklasseerde beklimmingen: de Côte de Boussoulet (3e categorie) en de Col de Rouvey (4e categorie). De tussensprint ligt na 121 kilometer. De laatste 50 kilometer zijn relatief vlak, maar juist de laatste kilometer loopt weer ietwat omhoog.

Een massaspurt behoort tot de mogelijkheden, maar vanwege een straffe wind is waaiervorming mogelijk en kunnen breuken in het peloton ontstaan. De Brit Chris Froome rijdt nog altijd in het geel, de Duitser Marcel Kittel in het groen en de Fransman Warren Barguil draagt de bolletjestrui.