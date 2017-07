Ten Dam verlekkert zich op champagne en bier

Voor de derde keer in vijf dagen hebben de renners van Sunweb wat te vieren aan het diner. Michael Matthews bezorgde de van oorsprong Nederlandse formatie, die nu op een Duitse licentie rijdt, dinsdag wéér een overwinning in de Tour de France. ,,Ik kreeg kippenvel toen ik hoorde dat Michael had gewonnen”, zei Laurens ten Dam. ,,Vanavond weer champagne. En bier!”

Matthews bekroonde in Romans-sur-Isère een knap staaltje teamwerk. ,,We konden voor deze etappe wel tien scenario’s bedenken van wat er kon gebeuren”, zei Ramon Sinkeldam. ,,Er was veel mogelijk.” Het eerste plan van Sunweb was om direct na de start tijdens de eerste klim met een aantal renners weg te rijden. ,,Dat lukte, want Michael, Simon Geschke en ik zaten in een groep van vijftien”, zei Ten Dam. ,,Maar Daniel Martin reed het gat dicht. Toen wisten we dat het Quick-Step tegen ons zou zijn vandaag.”