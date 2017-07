Tour trekt naar het oosten

Een dag voordat de Tour de France de Alpen aandoet gaat het dinsdag vanuit het Centraal-Massief richting oosten. Na een rit over 165 kilometer ligt de finish in Romans-sur-Isère, waar het in de laatste kilometer licht bergop loopt. De vraag is of er dan nog een compleet peloton aankomt of dat er in de eerste uren met het nodige klimwerk een sterke groep is weggereden.

De renners gaan na de rustdag van maandag om 13.30 uur van start vanuit Le-Puy-en-Velay. In de eerste 65 kilometer liggen de twee geklasseerde beklimmingen: de Côte de Boussoulet (3e categorie) en de Col de Rouvey (4e categorie). De tussensprint, waarvoor de Australiër Michael Matthews zich ongetwijfeld wil melden, ligt na 121 kilometer waarna rond kwart over 5 de ontknoping volgt in Romans-sur-Isère. Voor de Britse geletruidrager Chris Froome is het wellicht nog een relatief rustig dagje voordat de strijd in de Alpen losbarst.